مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از نبود ایجاد صف‌های طولانی سوخت در این استان با اجرای موفقیت‌آمیز طرح انتقال سهمیه بنزین کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به کارت‌های سوخت شخصی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، ۵۰ لیتر به‌عنوان لایه سوم به کارت تمامی خودرو‌ها واریز شده و مدیریت مصرف به‌طور مستقیم به شهروندان واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جلال حمه‌حسنی با اشاره به جزئیات اجرای طرح انتقال سهمیه کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به کارت شخصی خودروها، بیان کرد: این طرح پس از بررسی و تشریح ابعاد آن در نشست‌های داخلی استان و دریافت مصوبه شورای تأمین، با هماهنگی کامل مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت از بامداد یکم آبان در سراسر استان کردستان عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، ۵۰ لیتر به‌عنوان لایه سوم سهمیه در کارت‌های سوخت شخصی تمامی خودرو‌ها شارژ شده است، تصریح کرد: پیش از این، سوءاستفاده‌هایی در قالب تکرار سوخت‌گیری و ایجاد صف‌های طولانی در مجاری عرضه شکل می‌گرفت و چالش‌ها و گلایه‌هایی از نحوه توزیع سوخت توسط کارت‌های اضطراری مطرح بود؛ اما با پیاده‌سازی این سازوکار، صف‌های طولانی فروکش کرده و مدیریت مصرف به‌طور مستقیم به شهروندان واگذار شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از استقرار دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در ۷ ناحیه از مجموع ۹ ناحیه این منطقه خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۴ هزار فقره کارت هوشمند سوخت توسط دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در این استان تولید و تحویل متقاضیان شده است تا روند سوخت‌گیری شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

آغاز توزیع بنزین سوپر

حمه‌حسنی در ادامه به توزیع بنزین سوپر در مجاری عرضه استان اشاره کرد و گفت: توزیع بنزین سوپر در اواخر مهر در دو جایگاه عرضه سوخت در سنندج آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد. همچنین، با توجه به حجم تقاضا و تردد خودرو‌ها در مناطق مرزی، درخواست عرضه این سوخت در شهرستان بانه نیز ثبت شده است که به‌زودی عملیاتی می‌شود.

وی درباره منبع تأمین و قیمت بنزین سوپر، تصریح کرد: این فرآورده با وجود بعد مسافت بسیار زیاد، از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس تأمین و به منطقه منتقل شده است. قیمت بنزین سوپر در کشور، بسته به نزدیکی و دوری از مبدأ تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل و بارگیری، بین ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده که این رقم در استان کردستان با توجه به بیشترین مسافت از مبدأ لیتری ۱۱۰ هزار تومان است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به اینکه میانگین مصرف بنزین سوپر در استان کردستان روزانه حدود ۳ هزار لیتر است، تصریح کرد: روند توزیع به‌صورت پایدار و منظم ادامه دارد.

افزایش ۱۵ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کردستان

حمه‌حسنی با اشاره به تغییر الگوی مصرف سوخت و افزایش مصرف سی‌ان‌جی در استان کردستان، گفت: پس از اجرای طرح‌های مدیریت مصرف بنزین، مصرف سوخت پاک سی‌ان‌جی در استان ۱۵ درصد افزایش یافت که با توجه به ظرفیت‌های مطلوب زیرساختی در جایگاه‌های سی‌ان‌جی منطقه، توان پاسخ‌گویی کامل به این تقاضا وجود دارد.

وی با تأکید برنبود نگرانی دارندگان خودرو‌های فاقد کارت هوشمند سوخت، یادآور شد: تمهیدات لازم برای ثبت درخواست و صدور سریع کارت برای این دسته از شهروندان در نواحی استان اندیشیده شده است و مشکلی در تأمین سوخت مصرف‌کنندگان وجود ندارد.