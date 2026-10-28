مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، گفت: نتایج سومین سیاهه انتشار شهر تهران نشان می‌دهد که سهم منابع متحرک از تولید ذرات معلق به حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد و سهم سایر منابع از جمله بخش‌های ساکن به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه کریمی، با اشاره به جزئیات انتشار در بخش ناوگان متحرک گفت: در میان کل منابع متحرک شهری شامل خودرو‌های سواری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها، وانت‌ها و کامیون‌ها، خودرو‌های شخصی به‌تنهایی ۴۲ درصد از حجم انتشار این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت معنادار بیانگر آن است که سهم عمده‌ای از آلودگی متحرک ناشی از تردد خودرو‌های انفرادی است و مدیریت مصرف سوخت در کنار توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش این شاخص بگذارد.

کریمی درباره وضع موتورسیکلت‌های پایتخت نیز یادآور شد: سهم موتورسیکلت‌ها از کل منابع متحرک حدود ۱۳ درصد برآورد شده است؛ اگرچه جایگزینی سیستم‌های کاربراتوری با انژکتوری در سال‌های اخیر بخشی از شدت آلایندگی را تعدیل کرده، اما فرسودگی ناوگان و پیمایش بالای آنها در بخش اوج تردد و خدمات شهری همچنان ضرورت برقی‌سازی این وسایل نقلیه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: هرچند منابع متحرک بالاترین حجم گاز مونوکسیدکربن را بر حسب توناژ در طول سال تولید می‌کنند، اما رفتار ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) به‌عنوان شاخص‌های اصلی روز‌های ناسالم نیازمند بررسی چندوجهی است.

وی در ادامه به سهم منابع ثابت و صنعتی پرداخت و تصریح کرد: برخلاف تصورات گذشته که عمده بار ذرات معلق را به تردد خودرو‌ها نسبت می‌دادند، اکنون حدود ۶۰ درصد از این ذرات ناشی از منابع ساکن و کانون‌های تازه‌محاسبه‌شده است؛ از جمله فعالیت‌های کشاورزی با سهم حدود ۲۰ درصد و معادن شن و ماسه با تولید سالانه حدود ۳۹۶ تن ذرات معلق (معادل ۴ درصد از کل ذرات معلق). همچنین سوزاندن غیرقانونی پسماند‌ها در حریم خارج از شهر حدود ۱ درصد از این حجم را تشکیل می‌دهد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تشریح سهم نیروگاه‌ها در آلودگی هوای پایتخت گفت: نیروگاه‌ها به‌طور مستقیم مسئول تولید حدود ۱۳ درصد از ذرات معلق هستند، اما نقش اصلی و نگران‌کننده آنها در بخش اکسید‌های گوگرد مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان با افت فشار گاز در فصول سرد و استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین، سهم نیروگاه‌ها در انتشار اکسید‌های گوگرد به بیش از ۶۲ درصد افزایش می‌یابد که این کانون‌های ثابت را در صدر عوامل تولید آلاینده‌های گوگردی قرار می‌دهد.