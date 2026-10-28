به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پزشک خانواده به‌عنوان دیده‌بان سلامت جامعه در ارتقای سلامت عمومی نقش طلایی دارد و با ارائه خدمات جامع، مستمر و در دسترس، همراه همیشگی خانواده‌ها از پیشگیری و آموزش سلامت تا تشخیص، درمان و پی‌گیری بیماری‌هاست؛هدف اصلی اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری از بروز بیماری‌ها، شناسایی و تشخیص زودهنگام مشکلات سلامت، ارائه مراقبت‌های مستمر و در صورت نیاز، هدایت و هماهنگی روند درمان از طریق ارجاع مناسب به پزشکان متخصص است.

در ادامه فاطمه فرامرزی گزارش می‌دهد.