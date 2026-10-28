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مصرف بهینه گاز، علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، به پایداری شبکه گازرسانی و تأمین گاز همه مشترکان کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی مدیریت مصرف این انرژی حیاتی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
مصرف گاز با سرد شدن هوا به ویژه در بخش خانگی روندی افزایشی پیدا میکند.
آمارها نشان میده مصرف روزانه گاز در بخش خانگی تجاری و صنایع جز استان در فصل گرم سال حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون متر مکعبه رقمی که در روزهای سرد سال میتونه به ۱۵ تا ۱۶ میلیون متر مکعب برسد.
تنظیم دمای وسایل گرمایشی جلوگیری از هدر رفته گرما استفاده از لباسهای گرم در محیط خانه و پرهیز از گرم کردن بیش از حد فضا از جمله راهکارهای سادهایه که با مشارکت همه مردم میتونیم به حفظ پایداری شبکه گاز کمک کنیم.