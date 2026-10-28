استان فارس با ۶ نشان طلا، ۲ نشان نقره و یک برنز، عنوان قهرمانی المپیاد روستاییان و عشایر کشور را در پایان رقابت‌های المپیاد پرچم به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس با کسب ۶ نشان طلا، ۲ نشان نقره و یک نشان برنز، عنوان قهرمانی المپیاد روستاییان و عشایر کشور را در پایان رقابت‌های المپیاد پرچم به دست آورد.

نمایندگان استان فارس در این رقابت‌ها که در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد، با کسب ۹ نشان در مجموع، در جایگاه نخست ایستادند.

پس از استان فارس، استان بوشهر رتبه دوم و استان‌های تهران و مرکزی به‌طور مشترک رتبه سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

مرحله ملی سومین دوره المپیاد ورزشی جام پرچم با برگزاری مسابقات دوومیدانی، مینی‌فوتبال، والیبال، چوب‌کشی و هفت‌سنگ مهارتی به میزبانی استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، اصفهان و یزد برگزار شد.

پیش از این نیز استان فارس بالاترین میزان مشارکت روستاییان و عشایر کشور در المپیاد پرچم را به خود اختصاص داده بود که با کسب عنوان قهرمانی در این دوره، موفقیت دیگری را در این رویداد ملی به ثبت رساند.