بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید واحتمال بارش برف در ارتفاعات غربی استان پیش بینی هواشناسی استان اصفهان برای فرداست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز در سراسر استان اصفهان آسمان صاف از بعدازظهر افزایش ابر و احتمال بارش خفیف در برخی نواحی غربی پیش بینی می‌شود.

همچنین طبق هشدار سطح زرد هواشناسی استان احتمال بارندگی در برخی نواحی غربی استان پیش بینی شده و در مناطق مستعد استان هم احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی وجود ارد.

دمای هوا هم در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.