به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان میاندوآب، با تشریح فعالیت‌ها و عملکرد این ستاد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اعلام کرد: مجموع واریزی‌های مردم مؤمن و دوستداران اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) تا پایان مهرماه سال جاری، به ۷ میلیارد ریال رسیده است که در راستای مشارکت در بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه هزینه خواهد شد.

مقصود وکیلی، با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر جلب مشارکت عمومی مردم در جمع‌آوری نذورات و تقویت پیوند قلبی مردم با ائمه معصومین (علیهم‌السلام)، اظهار داشت: این نذورات در قالب طرح‌های مختلف، از جمله «طرح کاشی حرم» و «طرح ۷۲-۷۲»، برای مشارکت در بازسازی و توسعه عتبات عالیات اختصاص می‌یابد.