مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، از پیشرفت چشمگیر عملیات اجرایی طرح راه‌آهن زاهدان به چابهار خبر داد و اعلام کرد: این طرح حیاتی، تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.



هوشنگ بازوند، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما؛ تأکید کرد؛ طرح اتصال زاهدان به بندر چابهار، نه تنها یک طرح زیرساختی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اتصال شبکه ریلی کشور به مسیر‌های بین‌المللی و دسترسی به آب‌های آزاد است.

وی با اشاره به حجم بالای عملیات اجرایی، اعلام کرد:هم‌اکنون بیش از ۲۵۰۰ نیروی متخصص و کارگر در سایت‌های مختلف طرح مشغول به کار هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات تکمیل مسیر را به پایان برسانند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در ادامه، با اشاره به نقش کلیدی نهاد‌های حاکمیتی، از همکاری بی‌سابقه و حمایت‌های مستمر سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبارات لازم برای این طرح یاد کرد و افزود: همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه در راستای تخصیص منابع مالی، از عوامل اصلی در حفظ شتابِ پیشرفت این طرح و جلوگیری از وقفه در روند اجرایی آن بوده است.

این طرح که یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های اتصال شبکه ریلی به بنادر جنوب شرق کشور محسوب می‌شود، که با تکمیل شدن، تحولی بنیادین در حوزه ترانزیت و اقتصاد منطقه ایجاد خواهد کرد.