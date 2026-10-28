مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از رسیدگی به ۹۹ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در هفت ماه امسال خبر داد و گفت: عدم درج قیمت، بیشترین تخلف ثبت‌شده واحد‌های صنفی در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای رضا حدادپور در نشست خبری به مناسبت هشتم آبان، سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به عملکرد هفت ماهه این اداره کل گفت: در این مدت ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که به ۹۹ درصد آنها رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه عمده پرونده‌های باقی‌مانده مربوط به قاچاق کالا و ارز است، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به دلیل نیاز به استعلام از استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور و زمان‌بر بودن دریافت پاسخ‌ها، گاهی بیش از مهلت استاندارد یک ماهه طول می‌کشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم، عدم درج قیمت را یکی از مهم‌ترین تخلفات صنفی استان دانست و افزود: بیش از ۶۵ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه به تخلف درج نکردن قیمت مربوط است؛ موضوعی که امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالا‌ها و بررسی تخلفات احتمالی گران‌فروشی را دشوار می‌کند.

حدادپور با اشاره به عملکرد گشت‌های سیار و مشترک تعزیرات حکومتی قم گفت: در این گشت‌ها ۲ هزار و ۷۴۷ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد ۲۵۴ واحد دارای تخلف شناسایی شدند و مابقی بدون تخلف بوده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی ثبت کنند و با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۴ ستاره ۱۳۵ مربع، روند رسیدگی به شکایت خود را از زمان ثبت تا اجرای حکم پیگیری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم همچنین با اشاره به فعال بودن سامانه ۱۲۴ برای ثبت گزارش‌های مرتبط با تخلفات بازار، از شهروندان خواست تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی و کم‌فروشی را گزارش دهند تا زمینه رسیدگی قانونی به این موارد فراهم شود.