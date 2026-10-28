یک متخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به تداوم گردش ویروس کووید و ثبت موارد ابتلا و بستری، بر ضرورت توجه به علائم هشداردهنده، رعایت اصول پیشگیری و محافظت از گروه‌های پرخطر، به‌ویژه سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، زنان باردار و افراد دارای نقص ایمنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمدرضا هاشمیان، متخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به ادامه گردش ویروس کووید و آنفلوانزا اظهار کرد: اگرچه شرایط فعلی را نمی‌توان لزوماً با موج‌های شدید دوران همه‌گیری کرونا مقایسه کرد، ویروس کووید همچنان در جامعه در گردش است و موارد ابتلا و بستری ناشی از آن مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی وضعیت عفونت‌های تنفسی نیازمند بررسی شاخص‌های مختلف است، افزود: برای شناخت دقیق روند بیماری، نمی‌توان تنها به درصد آزمایش‌های مثبت استناد کرد؛ بلکه تعداد بستری‌ها، روند مراجعه بیماران و میزان نیاز به مراقبت‌های ویژه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

درصد آزمایش‌های مثبت، نشان‌دهنده میزان ابتلا در کل جامعه نیست

هاشمیان درباره آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت توضیح داد: درصدهایی در حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد که درباره آزمایش‌های مثبت گزارش می‌شوند، به نسبت نمونه‌های مثبت از مجموع نمونه‌های آزمایش‌شده اشاره دارند و به معنای ابتلای همین درصد از کل جمعیت نیستند.

به گفته وی، این آمارها عمدتاً مربوط به افرادی است که به دلیل بروز علائم به مراکز درمانی مراجعه کرده و آزمایش داده‌اند؛ بنابراین، برای برآورد تعداد کل مبتلایان، میزان بستری یا مرگ‌ومیر، بررسی این ارقام به‌تنهایی کافی نیست.

این متخصص مراقبت‌های ویژه با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت بیماران بستری و افراد نیازمند مراقبت‌های ویژه گفت: برای ارزیابی شدت بیماری و روند تغییرات آن، باید اطلاعات مربوط به پیامدهای بالینی نیز به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به تغییرات ژنتیکی ویروس کرونا و ظهور سویه‌های مختلف اظهار کرد: سویه‌های جدید ممکن است از نظر قابلیت انتقال با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما انتقال‌پذیری بیشتر لزوماً به معنای افزایش شدت بیماری یا مرگ‌ومیر نیست. ازاین‌رو، ارزیابی خطر هر سویه باید بر اساس ویژگی‌های آن و داده‌های بالینی انجام شود.

هاشمیان با اشاره به مشاهده موارد ابتلا به کووید در میان بیمارانی که پس از اعمال جراحی با مشکلاتی مواجه شده بودند، خاطرنشان کرد: این موارد نشان می‌دهد که گردش ویروس همچنان ادامه دارد و نباید احتمال ابتلا در مراکز درمانی و محیط‌های مختلف نادیده گرفته شود.

تنگی نفس و کاهش سطح هوشیاری را جدی بگیرید

این متخصص مراقبت‌های ویژه با اشاره به شباهت علائم کووید و آنفلوانزا گفت: گلودرد، سرفه، آبریزش یا گرفتگی بینی، تب و لرز، خستگی، بدن‌درد و سردرد از علائم شایع عفونت‌های تنفسی هستند. در برخی بیماران نیز علائم گوارشی مانند تهوع و اسهال بروز می‌کند.

وی تنگی نفس را از علائم مهم و هشداردهنده دانست و افزود: در برخی موارد، عفونت‌های تنفسی می‌توانند به درگیری ریه منجر شوند و در شرایط شدیدتر، بیمار به سندرم زجر تنفسی حاد یا ARDS مبتلا شود؛ عارضه‌ای جدی که ممکن است به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز داشته باشد.

هاشمیان درباره علائم هشداردهنده در سالمندان و افراد آسیب‌پذیر نیز اظهار کرد: کاهش سطح هوشیاری، دشواری در بیدار نگه داشتن بیمار، بیدار نشدن طبیعی و کبودی لب‌ها یا تغییر رنگ غیرعادی پوست از نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند و ارزیابی فوری پزشکی را ضروری می‌کنند.

سالمندان و بیماران زمینه‌ای در معرض خطر بیشتری هستند

هاشمیان با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از گروه‌های پرخطر گفت: سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، به‌ویژه بیماری‌های ریوی و کلیوی، باید در فصل شیوع عفونت‌های تنفسی توجه بیشتری به وضعیت سلامت خود داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه دوران همه‌گیری کرونا افزود: درگیری کلیه‌ها می‌تواند روند درمان بیماران را پیچیده‌تر کند. همچنین، در بیمارانی که عملکرد کلیه آنها مختل است، انتخاب دارو و تعیین مقدار مصرف باید با دقت بیشتری انجام شود.

به گفته این متخصص مراقبت‌های ویژه، زنان باردار، بیماران مبتلا به سرطان که شیمی‌درمانی دریافت می‌کنند و افراد مبتلا به برخی بیماری‌های خودایمنی و روماتیسمی نیز ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار داشته باشند و به مراقبت‌های ویژه‌تری نیاز پیدا کنند.

وی تأکید کرد: این افراد باید در صورت بروز علائم بیماری یا مواجهه با افراد بیمار، توصیه‌های پزشکی متناسب با شرایط خود را جدی بگیرند و تا حد امکان از تماس‌های غیرضروری در موقعیت‌های پرخطر پرهیز کنند.

واکسیناسیون و رعایت اصول پیشگیری ضروری است

این متخصص مراقبت‌های ویژه با اشاره به گردش هم‌زمان کووید، آنفلوانزا و دیگر عفونت‌های تنفسی در فصل سرد سال اظهار کرد: واکسیناسیون آنفلوانزا می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به بیماری شدید و مرگ‌ومیر ناشی از آن نقش داشته باشد. وی همچنین به آغاز واکسیناسیون در برخی مراکز و اقداماتی برای واکسینه کردن کادر درمان اشاره کرد.

هاشمیان استفاده متناسب از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون و پرهیز از تماس نزدیک با افراد آسیب‌پذیر هنگام داشتن علائم تنفسی را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری برشمرد.

وی با بیان اینکه توصیه به استفاده از ماسک به معنای ایجاد نگرانی عمومی یا الزام همگانی در تمام شرایط نیست، افزود: اقدامات محافظتی باید با توجه به وضعیت سلامت افراد، وجود علائم بیماری و شرایط محیطی انجام شود.

هاشمیان همچنین از افراد جوانی که با وجود علائمی مانند سرفه، گلودرد و آبریزش بینی در محیط‌های شلوغ حضور پیدا می‌کنند، خواست احتمال انتقال عفونت به دیگران را در نظر بگیرند و در صورت بیماری، از تماس نزدیک با سالمندان و بیماران زمینه‌ای خودداری کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن ماه‌های سرد سال خاطرنشان کرد: انتخاب ساعات خلوت‌تر برای مراجعه به مراکز خرید و بازارها و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش تماس نزدیک با دیگران کمک کند.

پیشگیری از عفونت‌های تنفسی، اقدامی برای حفظ سلامت و کاهش هزینه‌ها

این متخصص مراقبت‌های ویژه در گفت‌وگو با رادیو گفت‌وگو، با اشاره به هزینه‌های درمان و دارو، پیشگیری از عفونت‌های تنفسی را از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: جلوگیری از ابتلا و انتقال بیماری، علاوه بر محافظت از سلامت فردی، می‌تواند از درگیر شدن اعضای آسیب‌پذیر خانواده و جامعه با عوارض بیماری جلوگیری کند.

هاشمیان در پایان، با اشاره به تجربه بستری بیماران مبتلا به کووید در بخش مراقبت‌های ویژه، بر ضرورت توجه بیشتر به سالمندان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، رعایت اصول پیشگیری، شناخت و جدی گرفتن علائم هشداردهنده و محافظت از افراد آسیب‌پذیر، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطر عوارض شدید عفونت‌های تنفسی است.