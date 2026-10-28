همزمان با هفته بسیج دانش آموزی یاد و خاطره شهدای دانش آموز منطقه آذرشهر به همّت دبیرستان شاهد شهید مدنی این شهرستان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر در این مراسم بر ضرورت الگوگیری دانش‌آموزان از شهدا، تقویت روحیه مطالبه‌گری و تلاش برای فتح قله‌های علمی و پیشرفت کشور تأکید کرد.

سرهنگ پاسدار حقیقت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، شهدای شهرستان و به‌ویژه شهید سلمان کارگر اظهار کرد: برگزاری این یادواره‌ها فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان است.

وی افزود: باید با فرهنگ‌سازی، زمینه مطالبه‌گری و جبهه‌سازی فرهنگی را فراهم کنیم و مدیران و معلمان نیز در مسیر تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده سپاه آذرشهر ایمان به وعده‌های الهی، توکل به خداوند و توسل به اهل بیت(علیهم السلام) را از عوامل مهم موفقیت دانست و گفت: دانش‌آموزان باید با مطالعه زندگی، خاطرات و وصیت‌نامه شهدا، از اخلاص، دینداری، تلاش و مجاهدت آنان الگو بگیرند.

سرهنگ حقیقت با اشاره به نقش دانش‌آموزان و معلمان در آینده کشور تصریح کرد: شکستن مرز‌های دانش و فتح قله‌های پیشرفت، مأموریت تاریخی دانش‌آموزان است و معلمان نیز در تربیت نسل آینده و هویت‌سازی جامعه نقش اساسی دارند.

وی خاطرنشان کرد: امروز باید در این برهه تاریخی نقش‌آفرین و با ایستادگی و تلاش، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم؛ چراکه شهدا از ما ایستادگی، اخلاص و پایبندی به آرمان‌های انقلاب را مطالبه می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر همچنین با گرامیداشت مقام مادران و خانواده‌های شهدا گفت: ما مدیون خانواده‌های شهدا هستیم و باید قدردان فداکاری آنان باشیم.

مدیر اداره آموزش و پرورش آذرشهر هم بر ضرورت تداوم راه شهدا و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

یاسین‌زاده اظهار کرد: امیدواریم همه ما ادامه‌دهندگان راه شهدا و مسیر پرافتخار آنان باشیم. هشتم آبان‌ماه سالروز شهادت شهید فهمیده و سیزدهم آبان‌ماه روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی است و نباید فعالیت‌ها و حضور دانش‌آموزان را در عرصه های مختلف اجتماعی تنها به این هفته محدود کنیم.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: کشورمان در برهه‌ای حساس قرار دارد و امروز در مقابل استکبار جهانی ایستاده‌ایم؛ بنابراین لازم است دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برنامه‌های مختلف انقلابی حضور فعال داشته و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

در این مراسم همسر شهید سلمان کارگر از شهدای پاسدار آذرشهر که ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در حمله وحشیانه جنگنده های رژیم تروریستی آمریکا به این شهرستان به شهادت رسید به ذکر خاطراتی از این شهید گرانقدر پرداخت.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری آذرشهر ۴۰۰ شهید را تقدیم راه و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد ۳۶ شهید از قشر دانش آموز هستند.