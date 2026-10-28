شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۶ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۵۱ درصدی و افزایش ۴۰ هزار ۲۰۷ واحدی به ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰.۳۲ درصدی و افزایش ۶ هزار و ۹۹۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۱۵ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های درامد ثابت اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۹ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۱ درصد بازار معادل حدود ۶۶۷ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.