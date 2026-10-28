پنجمین کنگره بین‌المللی جراحی سرطان ایران با حضور بیش از ۲۰۰ جراح و فعال حوزه جراحی سرطان از شهر‌های مختلف کشور، به مدت سه روز در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، دکتر محمود نوری‌شادکام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به اهمیت مقابله با سرطان در نظام سلامت گفت: در این کنگره، آخرین دستاورد‌های علمی در حوزه دارودرمانی و تکنیک‌های جراحی بررسی می‌شود و امید است نتایج این مباحث به بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر بیماران کمک کند.

وی با بیان اینکه درمان سرطان به رویکردی تخصصی و چندبعدی نیاز دارد، افزود: همکاری متخصصان رشته‌های مختلف و تبادل تجربه‌های علمی می‌تواند در ارتقای روند درمان و ارائه خدمات مؤثرتر به بیماران نقش داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ظرفیت‌های علمی و پزشکی استان یزد را از عوامل میزبانی رویداد‌های تخصصی دانست و اظهار کرد: در شش ماه گذشته، سه کنگره بین‌المللی در استان یزد برگزار شده است که نشان‌دهنده ظرفیت این استان برای میزبانی گردهمایی‌های علمی و تخصصی است.

دکتر رامش عمرانی‌پوررئیس انجمن جراحی سرطان ایران، نیز با اشاره به روند شکل‌گیری آموزش تخصصی این رشته در کشور گفت: فعالیت این حوزه از سال ۱۳۷۵ در انستیتو سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و در ادامه، نخستین دوره فلوشیپ جراحی سرطان در سال ۱۳۸۸ تربیت شد.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۰۰ جراح سرطان در کشور مشغول ارائه خدمات هستند، افزود: توسعه آموزش‌های تخصصی موجب ارتقای توانمندی‌های درمانی شده و امروز بخش گسترده‌ای از خدمات تخصصی سرطان در داخل کشور ارائه می‌شود.

عمرانی‌پور با تأکید بر ضرورت همکاری میان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی تصریح کرد: درمان سرطان به فعالیت یک تیم تخصصی نیاز دارد و جراح سرطان، متناسب با شرایط بیمار، در هدایت و هماهنگی مسیر درمان نقش مهمی ایفا می‌کند. ممکن است درمان برخی بیماران با جراحی و در موارد دیگر با روش‌هایی مانند دارودرمانی آغاز شود.

رئیس انجمن جراحی سرطان ایران همچنین تبادل دانش و تجربه میان متخصصان را از اهداف مهم برگزاری این کنگره دانست و ابراز امیدواری کرد دستاورد‌های علمی ارائه‌شده، زمینه ارتقای کیفیت درمان و کاهش آلام بیماران را فراهم کند.

دکتر حمیدرضا سلطانی دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین‌المللی جراحی سرطان ایران، نیز با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ جراح و فعال این حوزه از شهر‌های مختلف کشور گفت: این کنگره به مدت سه روز برگزار می‌شود و نشست‌های علمی تخصصی با محوریت تازه‌ترین دستاورد‌های جراحی سرطان در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: متخصصان حوزه‌های مختلف، از جمله جراحی سرطان دستگاه گوارش، غدد درون‌ریز و قفسه صدری در این رویداد حضور دارند و درباره یافته‌های علمی و تجربه‌های تخصصی خود تبادل نظر می‌کنند.

دبیر اجرایی کنگره با اشاره به حضور استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی و متخصصان باسابقه کشور اظهار کرد: شماری از شرکت‌کنندگان بیش از سه دهه در حوزه آموزش، پژوهش و درمان فعالیت داشته‌اند و انتقال تجربه‌های آنان می‌تواند به توسعه دانش تخصصی این رشته کمک کند.

پنجمین کنگره بین‌المللی جراحی سرطان ایران با گردهمایی متخصصان و جراحان از سراسر کشور در یزد برگزار می‌شود؛ رویدادی که هدف اصلی آن، تقویت تعاملات علمی، بررسی دستاورد‌های نوین و کمک به ارتقای خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان است.