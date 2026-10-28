به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس پیش‌بینی‌های این سازمان، رگبار‌های شدید همراه با رعدوبرق، وزش باد‌های شدید و احتمال بارش تگرگ، از روز پنجشنبه آغاز شده و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

این سامانه روز پنجشنبه (۷ آبان) در استان‌های اردبیل، غرب گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه شدت می‌گیرد.

در روز جمعه، دامنه اثرگذاری سامانه با گسترش به شمال قزوین، ارتفاعات شرق گیلان، شمال البرز، شرق هرمزگان و استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌های شرقی و غربی افزایش می‌یابد.

همچنین در روز شنبه، استان‌های لرستان، ایلام و شمال خوزستان در معرض مخاطرات این سامانه، قرار خواهند داشت.

هموطنان در این مناطق در این روز‌ها از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.