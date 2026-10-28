کاروان تیم فوتبال بانک سامان، نماینده ورزش کارگری کشورمان در هشتمین دوره مسابقات فوتبال جهانی شرکت‌ها، پس از کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در شهر آنتالیای ترکیه، به میهن بازگشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم استقبال از قهرمانان ورزش کارگری ایران، صبح امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با حضور سیدحسین المدنی، مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ابوالفتحی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون ورزش کارگری و جمعی از مسئولان فدراسیون برگزار شد.

هشتمین دوره مسابقات فوتبال جهانی شرکت‌ها از ۳۰ مهر ماه تا ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آنتالیا در کشور ترکیه برگزار شد و تیم فوتبال بانک سامان با درخشش در این رقابت‌ها، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.