مدیرکل دامپزشکی خوزستان از صدور ۴ هزار و ۵۰۰ گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای بین‌المللی برای صادرات آبزیان استان در ۷ ماهه امسال خبر داد و بر نقش نظارت‌های تخصصی دامپزشکی در توسعه بازار‌های صادراتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری‌فرد با اشاره به اقدامات دامپزشکی در پشتیبانی از صادرات محصولات شیلاتی اظهار کرد: طی ۷ ماهه امسال تاکنون، ۴ هزار و ۵۰۰ فقره گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای بین‌المللی برای صادرات آبزیان استان صادر شده است.

وی افزود: صدور این گواهی‌ها بر اساس ضوابط و الزامات بهداشتی کشور‌های مقصد و با هدف تضمین سلامت محموله‌های صادراتی، تسهیل تجارت بین‌المللی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با تأکید بر اهمیت نظارت‌های بهداشتی در زنجیره صادرات تصریح کرد: کنترل‌های تخصصی، نمونه‌برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی، در کنار نظارت‌های قرنطینه‌ای، نقش مهمی در تأمین الزامات بهداشتی بازارهای هدف و حفظ اعتبار محصولات آبزی استان دارند.

عسکری‌فرد ادامه داد: دامپزشکی خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در مبادی خروجی استان، روند بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی را در چارچوب ضوابط مربوط پیگیری می‌کند تا زمینه صادرات ایمن و روان محصولات آبزی فراهم شود.

وی تصریح کرد: طی ۷ ماهه امسال، محموله‌های آبزیان خوزستان به کشورهای عراق، افغانستان، کویت و عمان صادر شده که مجموع وزن آن‌ها به بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان در پایان، استمرار نظارت‌های بهداشتی و رعایت استانداردهای مورد تأیید کشورهای مقصد را از عوامل مؤثر در حفظ بازارهای موجود، توسعه صادرات و افزایش سهم محصولات آبزی استان در تجارت بین‌المللی عنوان کرد.