به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمد رضا اصغری گفت: بر اساس برآورد‌های میدانی، پیش‌بینی می‌شود، امسال از سطح ۱۴۹ هکتار باغات بارور استان، بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن مصول انار برداشت شود.

وی افزود: بیشترین سطح زیرکشت باغات انار درآذربایجان غربی متعلق به سردشت است و منطقه الان این شهرستان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مطلوب، بیشترین سهم را در تولید انار استان به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین در خصوص وضعیت بازاریابی و صنایع تبدیلی این محصول تصریح کرد: در حال حاضر عمده محصول انار تولیدی استان، به‌صورت خودمصرفی بوده و در بازار‌های داخلی به فروش می‌رسد. همچنین بخشی از این محصول نیز در کارگاه‌های سنتی منطقه به رب انار تبدیل می‌شود.