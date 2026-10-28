به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست شورای استاندارد با اشاره به انتخاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان مدیر برتر استاندارد کشور در نخستین سال خدمت، این موفقیت را تبریک گفت.

رحمانی افزود: هر جا کیفیت، دقت، ایمنی، شفافیت و پاسخگویی اهمیت داشته باشد، جایگاه استاندارد نیز برجسته می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای دقیق الزامات آن تلاش کنند.

رحمانی افزود: کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، منابع طبیعی، گردشگری و نفت و گاز ظرفیت‌های ارزشمندی دارد، اما برخورداری از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید با مدیریت علمی، ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری، این منابع را به ارزش اقتصادی و فرصت‌های شغلی تبدیل کرد.

وی اضافه کرد: کشور با ناترازی انرژی در بخش‌های برق و گاز مواجه است و در کنار تدوین و اجرای معیار‌های استاندارد، آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی که در ابتدای فعالیت دولت یک مگاوات بود، به ۶ مگاوات افزایش یافته و برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت تا پایان سال به ۳۰ مگاوات برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ایجاد ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی نیز در استان هدف‌گذاری شده است که تحقق آن می‌تواند در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به مدیریت ناترازی انرژی مؤثر باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و رفع موانع بازاریابی اشاره کرد و گفت: دولت موظف است در مراحل اولیه فعالیت، از صنایع نوپایی که هنوز برند و بازار محصولات آنها شناخته‌شده نیست، حمایت کند.

رحمانی ادامه داد: واحد‌های تولیدی که توانسته‌اند وارد بازار‌های بین‌المللی شوند و به جایگاه باثباتی در بازار دست یابند، نیز باید در مسیر رشد و توسعه سایر واحد‌های تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واحد‌های تولیدی که به دلیل شرایط خاص یا مسائل بین‌المللی برای ورود به بازار داخلی یا رفع مشکلات خود نیازمند حمایت هستند، می‌توانند مسائل و موانع خود را از طریق اداره‌کل استاندارد، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مطرح کنند تا موضوعات از طریق کارگروه‌ها و شورا‌های مربوطه پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

رشد ۶ برابری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل نظارت بر ارزیابی انطباق فلزی، برق، مکانیک و مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران هم گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی کهگیلویه و بویراحمد از یک به ۶ مگاوات افزایش یافت.

هادی شفیعی‌گل با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور، نقش استانداردها را در مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی مهم دانست و افزود: رعایت استانداردها می‌تواند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در بخش تولید داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده از وضعیت استان، میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی که پیش از آغاز دولت چهاردهم یک مگاوات بود، از ابتدای فعالیت این دولت تا مهرماه امسال به ۶ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد ۶ برابری در این بخش است.

شفیعی‌گل با تأکید بر ضرورت توجه مستمر واحدهای تولیدی به کیفیت محصولات، اضافه کرد: واحدهای پیشرو، کیفیت را صرفاً به محصول نهایی محدود نمی‌کنند، بلکه از مراحل طراحی و تأمین مواد اولیه و تجهیزات تا مدیریت مصرف انرژی، آزمون، بازرسی و خدمات پس از فروش، الزامات کیفی را مورد توجه قرار می‌دهند.

مدیرکل نظارت بر ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با تشریح رویکردهای این سازمان در مواجهه با تحولات صنعتی و فناوری، گفت: به‌روزرسانی استانداردها، تجهیز آزمایشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمدتر کردن نظام ارزیابی انطباق از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

وی افزود : این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ الزامات ایمنی و کیفیت، به کاهش هزینه‌های غیرضروری واحدهای تولیدی و دولت کمک کند.

شفیعی‌گل با تأکید بر اینکه استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌ای برای تولید پایدار و کاهش ضایعات است، گفت: تحقق اهداف استانداردسازی نیازمند همکاری دولت، صنعت و دانشگاه است و حرکت در این مسیر می‌تواند به شکل‌گیری ایرانی باکیفیت‌تر، صنعتی‌تر، کم‌مصرف‌تر و رقابت‌پذیرتر منجر شود.

انجام ۴۱۰۰ بازرسی در کهگیلویه و بویراحمد برای بررسی کیفیت استاندار محصولات و خدمات

فرشته ضرغام‌پور مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد هم از انجام حدود ۴۱۰۰ مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از بازار و واحدهای تولیدی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: استانداردسازی علاوه بر ارتقای کیفیت تولیدات، زمینه‌ساز توسعه پایدار، کاهش اتلاف منابع و افزایش رفاه اجتماعی است.

ضرغام‌پور از معرفی چهار واحد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان واحدهای نمونه استانی در سال جاری خبر داد و افزود: پس از چند سال، امسال چهار واحد تولیدی استان با پشت سر گذاشتن بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی، از سوی سازمان ملی استاندارد به‌عنوان واحد نمونه استانی معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به تحولات و برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در سطح کشور ادامه داد: حرکت به سمت نسل سوم استانداردها، جایگزینی یا به‌روزرسانی مقررات با استانداردهای کارآمد و استقرار نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک کالا، از جمله برنامه‌های تحولی این سازمان است که پیگیری و تصویب شده‌اند.