افزایش ۱۲.۳ درصدی شکایات ثبت‌شده در بیمه مرکزی در شش‌ماهه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ضرورت بررسی کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه و عملکرد نظام رسیدگی به شکایات را مطرح کرده است؛ به‌ویژه آنکه تعداد شکایات وارد با رشد ۱۶.۶ درصدی، سریع‌تر از مجموع شکایات افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آمار شکایات بیمه مرکزی نشان می‌دهد تعداد شکایات ثبت‌شده از ۹ هزار و ۷۳۵ مورد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۹۳۲ مورد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است. در همین مدت، تعداد شکایات وارد از ۴ هزار و ۹۵۲ مورد به ۵ هزار و ۷۷۲ مورد افزایش یافته و تعداد پرونده‌های مختومه نیز از ۹ هزار و ۲۱ مورد به ۱۰ هزار و ۲۶۰ مورد رسیده است.

وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره معنای افزایش شکایات بیمه‌گذاران اظهار داشت: افزایش تعداد شکایات را نمی‌توان بدون بررسی شاخص‌های مکمل، نشانه قطعی افت کیفیت خدمات بیمه‌ای دانست. رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها، افزایش حجم پرونده‌های خسارت، سهولت دسترسی به سامانه ثبت شکایت و ارتقای آگاهی بیمه‌گذاران از حقوق خود بر تعداد شکایات ثبت‌شده اثرگذار هستند. علیهذا افزایش سریع‌تر شکایات وارد نسبت به مجموع شکایات، موضوعی است که باید با دقت بیشتری بررسی شود.

وی افزود: تعداد شکایات وارد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد مجموع شکایات ۱۲.۳ درصد بوده است. همچنین سهم شکایات وارد از پرونده‌های مختومه از حدود ۵۴.۹ درصد به ۵۶.۳ درصد رسیده است. تغییر مذکور می‌تواند نشانه افزایش اختلافات قابل تأیید بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه گر باشد، لکن برای قضاوت درباره عملکرد کل صنعت باید علت شکایات، رشته بیمه‌ای مربوط و حجم فعالیت هر بیمه گر نیز مشخص شود.

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش شکایات وارد به معنای ضعف عملکرد شرکت‌های بیمه است، گفت: برای ارزیابی کیفیت خدمات، تعداد خام شکایات معیار کافی نیست. بیمه گری که میلیون‌ها بیمه‌نامه صادر می‌کند، ممکن است از نظر تعداد شکایت در جایگاه بالاتری قرار گیرد، لکن نرخ شکایت آن نسبت به حجم فعالیت پایین‌تر از شرکتی کوچک‌تر باشد. فلذا بیمه مرکزی باید شاخص‌های نوینی همچون تعداد شکایات به ازای هر ۱۰ هزار بیمه‌نامه، شکایات وارد به ازای تعداد پرونده‌های خسارت و متوسط زمان رسیدگی را به‌صورت استاندارد محاسبه و منتشر کند.

نوبهار ادامه داد: از مسائل مهم در تحلیل شکایات، شناسایی علت اختلاف بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. تأخیر در پرداخت خسارت، اختلاف در ارزیابی خسارت، ابهام در شرایط و استثنائات بیمه‌نامه، فرانشیز و ضعف اطلاع‌رسانی هنگام فروش، زمینه‌ساز شکایت خواهندبود. مادامی که اطلاعات تفصیلی درباره علت شکایات و تغییرات آن در هر دوره منتشر نشود، امکان تعیین دقیق سهم هر عامل در افزایش شکایات وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به تمرکز شکایات در برخی رشته‌های بیمه‌ای اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، از مجموع ۹ هزار و ۷۳۵ شکایت ثبت‌شده، ۴ هزار و ۳۶۳ مورد مربوط به بیمه شخص ثالث، ۲ هزار و ۴۸۱ مورد مربوط به درمان و یک هزار و ۱۱۷ مورد مربوط به بدنه اتومبیل بوده است. مجموع شکایات این سه رشته حدود ۸۱.۸ درصد کل شکایات آن دوره را تشکیل می‌دهد که ضرورت بررسی فرایند رسیدگی به خسارت در رشته‌های پرمراجعه را نشان می‌دهد.

این پژوهشگر صنعت بیمه در ادامه درباره وضعیت رسیدگی به شکایات گفت: تعداد پرونده‌های مختومه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۳.۷ درصدی به ۱۰ هزار و ۲۶۰ مورد رسیده و تعداد شکایات در حال رسیدگی نیز از ۷۱۴ مورد به ۶۷۲ مورد کاهش یافته است. این تغییرات می‌تواند نشانه بهبود ظرفیت رسیدگی باشد، اما ارزیابی دقیق‌تر به متوسط زمان مختومه‌شدن پرونده‌ها، میزان رعایت مهلت‌های رسیدگی و تعداد شکایات معوق از دوره‌های قبل نیاز دارد. به عبارت دیگر، سرعت رسیدگی و کیفیت نتیجه باید در کنار یکدیگر سنجیده شوند.

نوبهار در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از تکرار شکایات جلوگیری کرد، تصریح کرد: نظام رسیدگی به شکایات باید از مرحله بررسی پرونده‌های منفرد به شناسایی الگو‌های تکرارشونده نیز توجه کند. اگر شکایت‌های وارد درباره یک بیمه گر، رشته بیمه‌ای یا نوع خسارت به‌طور مکرر ثبت شوند، این اطلاعات باید به بررسی فرایند‌های داخلی، اصلاح رویه‌های ارزیابی خسارت و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی منجر شود. در غیر این صورت، پرونده‌ها مختومه می‌شوند، اما علت شکل‌گیری اختلاف همچنان باقی می‌ماند.

وی با تأکید بر ظرفیت فناوری‌های نظارتی افزود: بیمه مرکزی با رویکرد جدید نظارت محور خود می‌تواند با توسعه سامانه‌های نظارت فناورانه (ساپ‌تک)، اطلاعات شکایات را به داده‌های بیمه‌نامه، پرونده‌های خسارت، زمان پرداخت و سوابق عملکرد بیمه گران متصل کند. سامانه مذکور امکان شناسایی افزایش غیرعادی شکایات وارد، کشف نقاط پرتکرار اختلاف و تعریف هشدار‌های نظارتی را فراهم می‌کند. البته اجرای این طرح به استانداردسازی داده‌ها، تعریف شاخص‌های قابل مقایسه و تعیین سازوکار پیگیری اصلاحات نیاز دارد.

این کارشناس صنعت بیمه خاطرنشان کرد: افزایش شکایات به‌خودی‌خود معیار مناسبی برای سنجش نارضایتی عمومی نبوده و کاهش شکایات نیز عنداللزوم به معنای بهبود خدمات نخواهد بود. معیار معتبر، بررسی هم‌زمان تعداد شکایات، نسبت شکایت به حجم فعالیت بیمه‌ای، سهم شکایات وارد، زمان رسیدگی و میزان تکرار اختلافات است. انتشار منظم این شاخص‌ها می‌تواند به شفافیت عملکرد شرکت‌های بیمه گر و هدفمندشدن نظارت بیمه مرکزی کمک کند.

بر این اساس، رشد ۱۲.۳ درصدی شکایات در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را باید هشداری برای بررسی دقیق‌تر کیفیت خدمات بیمه‌ای دانست که در کنار افزایش شکایات وارد و کاهش پرونده‌های باز، ضرورت تفکیک بین عملکرد رسیدگی و کیفیت تعهدات بیمه‌گری را برجسته می‌کند. پاسخ به این پرسش که افزایش شکایات ناشی از نارضایتی بیشتر است یا دسترسی بهتر به سازوکار نظارتی، مستلزم انتشار داده‌های تفصیلی و سنجش شکایات در نسبت با حجم واقعی فعالیت صنعت بیمه است.