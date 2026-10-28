رئیس سازمان چای کشور از خرید بیش از ۱۲۳ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۴ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران و افزایش ۲۷ درصدی خرید در مقایسه با پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب جهانساز گفت: با توجه به پایان خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران، از ابتدای اردیبهشت امسال تا پنجم آبان، ۱۲۳ هزار و ۸۴۸ تن برگ سبز چای به ارزش ۴ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان به صورت تضمینی خریداری شد که این میزان خرید برگ سبز چای در مقایسه با سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: ۵۳ هزار و ۵۱۸ تن معادل ۴۳ و ۲ دهم درصد از برگ سبز چای خریداری شده در سال جاری درجه یک و ۷۰ هزار و ۳۳۰ تن معادل ۵۶ و ۸ دهم درصد خرید امسال، درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور از استحصال ۲۷ هزار و ۸۶۶ تن چای خشک در کارخانجات فرآوری چای شمال از اردیبهشت امسال تاکنون خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی امسال پرداخت شده است.