به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: صبح امروز وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید در خیابان امام خمینی کاشان به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد و در پی آن، دو تیم امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

روح‌الله فدائی افزود: در این حادثه، هر دو راننده خودرو‌ها مصدوم شدند و راننده خانم به دلیل شدت برخورد، داخل خودرو محبوس شده بود که آتش‌نشانان با انجام عملیات فنی، وی را از خودرو رهاسازی کردند.

سخنگوی سازمان کاشان تاکید کرد: پس از انجام عملیات امداد و نجات، هر دو مصدوم برای دریافت خدمات درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر حرکت و حفظ فاصله ایمن، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.