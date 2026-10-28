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راننده محبوس در خودروی پراید ناشی از تصادف با یک دستگاه خودروی پراید در کاشان با تلاش نیروهای آتش نشانی رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: صبح امروز وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید در خیابان امام خمینی کاشان به سازمان آتشنشانی اعلام شد و در پی آن، دو تیم امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام شدند.
روحالله فدائی افزود: در این حادثه، هر دو راننده خودروها مصدوم شدند و راننده خانم به دلیل شدت برخورد، داخل خودرو محبوس شده بود که آتشنشانان با انجام عملیات فنی، وی را از خودرو رهاسازی کردند.
سخنگوی سازمان کاشان تاکید کرد: پس از انجام عملیات امداد و نجات، هر دو مصدوم برای دریافت خدمات درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر حرکت و حفظ فاصله ایمن، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.