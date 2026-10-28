به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر همایش گفت: از بین این مقله‌ها ۸۸ مقاله برای ارائه شفاهی و پوستر با محوریت هنر، علوم انسانی و هوش مصنوعی برگزیده شدند.

جواد راستی، با اشاره به ثبت نصاب در تعداد مقالات دریافتی، این استقبال علمی را زمینه‌ای برای تبادل یافته‌های پژوهشی و بررسی ظرفیت‌های تازه در صنعت بازی‌های رایانه‌ای دانست.

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بازی‌های رایانه‌ای، نقش هنر و علوم انسانی در طراحی و تولید بازی و همچنین کاربرد‌های هوش مصنوعی، از مهم‌ترین محور‌های این دوره از همایش است.

هشتمین همایش بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای با ارائه مقاله‌های برگزیده در قالب سخنرانی و پوستر، بستری برای تبادل تجربه میان پژوهشگران و فعالان این حوزه فراهم می‌کند و بر اهمیت پیوند پژوهش دانشگاهی با توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای تأکید دارد.