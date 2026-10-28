برنامه‌های «بازتاب» و «ققنوس» رادیو فرهنگ، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ، با موضوعات سیاسی، دیپلماتیک و ادبی روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بازتاب» که ساعت ۱۹:۰۰ با تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی و گویندگی احسان همتی پخش می‌شود، به بررسی بازتاب‌های نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی و رایزنی‌های مقامات بلندپایه کشورمان برای تأمین امنیت و ثبات منطقه می‌پردازد.

در این برنامه ، علی باقری‌کنی ، معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی، و دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل، ابعاد مختلف این تحولات و تلاش برای مهار بحران در غرب آسیا را واکاوی می‌کنند.

همچنین برنامه زنده «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی فاطمه اسحاق‌تبار، با محوریت «فوتبال و داستان‌نویسی» به بررسی ظرفیت‌های این ورزش در ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد.

این برنامه میزبان اعظم بزرگی، رئیس کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری، درباره نمایشگاه «فوتبال در ادبیات کودک و نوجوان» و نشاط رحمانی‌نژاد، مترجم رمان «جادوگر»، خواهد بود و بخش‌های متنوعی نظیر «ایرانی بخوانیم» و «یک شعر، یک شاعر» را نیز تقدیم شنوندگان می‌کند.