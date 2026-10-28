فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از شناسایی و دستگیری باند دو نفره سرقت سیم و کابل خبر داد که به ۲۰ فقره سرقت به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور فرمانده انتظامی شهرستان قرچک گفت: در پی وقوع سرقت‌های سیم و کابل، رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس خود با تشکیل یک تیم عملیاتی و با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای باند ۲ نفره سرقت سیم و کابل شدند که در بررسی‌های انجام‌شده و تحقیقات از متهمان به ۲۰ فقره سرقت سیم و کابل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کردند

سرهنگ قاسم‌پور با اشاره به ارزش ۳۰ میلیارد ریالی سرقت‌های کشف‌شده، افزود: برخورد قاطع با سارقان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی اجازه نخواهند داد مجرمان، امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.