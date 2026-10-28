استاندار قزوین، در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری گفت: صدور مجوز‌های بی‌نام در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری و خدمات، بستری برای توسعه استان است و می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

مجوز‌های بی‌نام، بستری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی قزوین

مجوز‌های بی‌نام، بستری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، محمد نوذری با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش کشاورزی، به‌ویژه توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش افزود: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه‌های کشاورزی، بازرگانی، خدمات و گردشگری به‌صورت هدفمند استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت احیای خانه‌های تاریخی اظهار کرد: اگر برخی بنا‌های قدیمی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شدند، امروز ممکن بود از بین بروند؛ درحالی‌که اکنون این بنا‌ها به ظرفیت‌هایی ارزشمند برای گردشگری و معرفی هویت تاریخی قزوین تبدیل شده‌اند.

نوذری با اشاره به استفاده از جاذبه‌های تاریخی قزوین در تولید آثار سینمایی و نمایش خانگی، گفت: نمایش ظرفیت‌های تاریخی استان در آثار پرمخاطب، فرصتی برای معرفی قزوین در سطح ملی و جذب گردشگر است.

استاندار با بیان اینکه دولت به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های احیا و نگهداری همه بنا‌های تاریخی را ندارد، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌های قانونی خود برای واگذاری و بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی با مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند تا ضمن حفظ میراث فرهنگی، زمینه رونق گردشگری در استان فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم از سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیاردی یک سرمایه گذار خصوصی در زمینه مرمت گراند هتل قزوین خبر داد.

مهدوی همچنین گفت: ۱۱ بسته پیشنهادی برای مرمت و بازسازی ارائه شده که ۸ مورد خانه هایتاریخی است.