به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حق‌شناس استاندار گیلان امروز چهارشنبه در دیدار با انجمن داروسازی استان، با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت برای مدیریت شرایط موجود، گفت: باید راهکار‌های اجرایی و واقع‌بینانه‌ای برای تسویه بخشی از مطالبات داروخانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود تا ضمن ایجاد آرامش در این حوزه، از تشدید مشکلات مالی و اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه استمرار فعالیت داروخانه‌ها و دسترسی مردم به دارو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برنامه‌ریزی برای پرداخت مطالبات در یک بازه زمانی مشخص، احصای مطالبات مربوط به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و پیگیری تسویه آنها از مسیر‌های مربوطه از جمله راه‌کار‌های حل مشکلات داروخانه‌ها است که باید به آن توجه شود.

استاندار گیلان همچنین تسویه مطالبات تعدادی از داروخانه‌ها در هر شهرستان را به‌عنوان یکی دیگر از راهکار‌های قابل بررسی برای کاهش فشار مالی و حفظ تداوم خدمات دارویی عنوان کرد و افزود: انتخاب راه‌کار‌های منطقی، مؤثر و متناسب با شرایط موجود باید مورد توجه قرار گیرد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر پیگیری موضوع در سطح ملی گفت: مطالبات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان داروخانه‌داران باید در قالب نامه‌ای کارشناسی و فنی جمع‌بندی و منعکس شود تا موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و در سطح دولت پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری جلسه مشترک با شرکت‌های بیمه تکمیلی برای بررسی مشکلات و یافتن راهکار‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و بررسی دقیق مسائل موجود، زمینه کاهش مشکلات مالی داروخانه‌ها و استمرار خدمات‌رسانی مناسب به مردم فراهم شود.