مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و بازنگری در مقررات ملی ساختمان، از تدوین راهکار‌های جدید برای کاهش مصرف انرژی و ارزیابی فنی مصالح ساختمانی جهت دستیابی به ساختمان‌های کم‌مصرف خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در چارچوب تلاش برای بهبود کارایی انرژی در سازه‌ها، از مشارکت فعال این مرکز در تدوین ویرایش ششم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان خبر داد.

وی با اشاره به نقش کلیدی آزمایشگاه‌های تخصصی در ارزیابی محصولات ساختمانی نظیر شیشه‌های دوجداره و مصالح حرارتی، تأکید کرد که صدور گواهینامه‌های فنی، تولیدکنندگان را به سمت تولید کالا‌های کارآمد سوق می‌دهد.

محمدکاری همچنین از ابلاغ دستورالعمل «سرو سبز» به استان‌ها جهت اجرای الگوی ساختمان‌های کم‌مصرف در پروژه‌های دولتی یاد کرد و افزود که افزایش هزینه‌های انرژی، انگیزه عمومی را برای استفاده از فناوری‌های نوین افزایش داده است.

وی در ادامه با اشاره به همکاری‌های بین‌سازمانی، از آماده‌سازی راهنمای اختصاصی برای ساختمان‌های بیمارستانی و همچنین تدوین طرح‌های جدید جهت رفع محدودیت‌های فنی ویرایش‌های پیشین مقررات ملی ساختمان خبر داد.