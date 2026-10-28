مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل، از اجرای ۱۶۵ کیلومتر بهسازی راه‌های روستایی، ۹۸ کیلومتر ساخت و روکش آسفالت و احداث ۴۵ مورد ابنیه فنی در مناطق روستایی استان طی هفت ماه گذشته با ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آیدین هاشمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و بهسازی راه‌های روستایی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق روستایی، بهسازی محور‌های ارتباطی و ارتقای ایمنی تردد، از اولویت‌های مهم راهداری استان به شمار می‌رود و در همین راستا، طی هفت ماه گذشته اقدامات قابل‌توجهی با تلاش شبانه‌روزی راهداران دیار سبلان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۶۵ کیلومتر از راه‌های روستایی استان بهسازی شده، عملیات ساخت و اجرای روکش آسفالت در ۹۸ کیلومتر از راه‌های روستایی انجام گرفته و ۴۵ مورد ابنیه فنی نیز با هدف بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش تاب‌آوری راه‌ها در مناطق روستایی احداث شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به هزینه‌کرد ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این اقدامات بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی روستاها، تسهیل رفت‌وآمد اهالی، ارتقای ایمنی تردد و فراهم‌کردن زمینه مناسب‌تر برای انتقال محصولات کشاورزی و دامی به بازار‌های مصرف دارد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت راه‌های روستایی در رونق تولید و توسعه متوازن مناطق مختلف استان تصریح کرد: راه مناسب، یکی از زیرساخت‌های اساسی برای ماندگاری جمعیت در روستاها، دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات آموزشی، درمانی و اقتصادی و کاهش مشکلات ناشی از تردد در مسیر‌های نامناسب است؛ ازاین‌رو، تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده بهینه از منابع اعتباری، روند توسعه و بهسازی راه‌های روستایی را استمرار ببخشیم.

عضو شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر ۸۷ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان اردبیل از راه مناسب آسفالته برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: ارتقای این شاخص و فراهم‌کردن دسترسی مناسب برای روستا‌های باقی‌مانده، نیازمند تأمین اعتبارات کافی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی و ملی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با قدردانی از حمایت‌های مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌ها گفت: پیگیری‌های مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های استاندار اردبیل و به‌ویژه نقش‌آفرینی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پیگیری مسائل استان و جذب اعتبارات ملی و استانی، توانست زمینه تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم مناطق روستایی را فراهم کند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه مدیریت اجرایی استان، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: تداوم این تعاملات و پیگیری‌ها برای تأمین منابع مالی موردنیاز، نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه شبکه راه‌های روستایی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دارد.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت روستاییان را اولویت همیشگی مجموعه راهداری دانست و گفت: روستاییان عزیز که در سنگر تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند، شایسته بهترین خدمات هستند و مجموعه راهداری استان با تمام توان برای بهبود شرایط تردد، افزایش ایمنی و تسهیل زندگی و فعالیت اقتصادی آنان تلاش خواهد کرد.