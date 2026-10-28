دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان با هشدار نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضایی با قصور و ترک فعل مدیران، مسئولیت‌پذیری کامل دستگاه‌های اجرایی در قبال حقوق شهروندان را خواستار شد.

هشدار جدی دادستان مسجدسلیمان به ترک فعل، قصور و کم‌کاری مدیران

هشدار جدی دادستان مسجدسلیمان به ترک فعل، قصور و کم‌کاری مدیران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزاد داودی در جلسه شورای اداری شهرستان مسجدسلیمان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و نظارتی دستگاه قضا، اظهار داشت: در راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم، با تمامی مدیران همکاری خواهیم داشت، اما در قبال هرگونه اهمال و تضییع حقوق عامه، بدون مسامحه برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت کارآمدی در مدیریت شهری و اداری، خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیرانی که فاقد انگیزه یا توانایی لازم برای انجام وظایف قانونی خود هستند، بهتر است پیش از بروز خسارت به حقوق شهروندان و بیت‌المال، از انجام خدمت استعفا کنند تا افراد کارآمدتر و باانگیزه‌تر جایگزین آنان شوند.

داودی با یادآوری این نکته که پذیرش مسئولیت به معنای تعهد در قبال مردم است، تأکید کرد: دستگاه قضا در چارچوب چهار محور اصلی «پیشگیری از جرم، مبارزه با فساد، نظارت بر عملکرد مدیران و مطالبه‌گری برای حقوق عامه»، با جدیت بر اجرای قانون نظارت دارد و با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌کند.