نمایشگاهی مجازی شامل ۱۴ عنوان در ۱۹ برگ سند از تاریخچه و تحولات کتابخانه ملی ایران، در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگالر خبرگزاری صدا و سیما، پیشینه مجموعه کتابخانه ملی به کتابخانه کوچکی بازمی‌گردد که در سال ۱۲۴۳ در مدرسه دارالفنون شکل گرفت و بعد‌ها با نام‌هایی از جمله کتابخانه معارف و کتابخانه فردوسی شناخته شد.

با کوشش مهدی بیانی، مجموعه‌ای شامل حدود ۳۰ هزار نسخه خطی و چاپی به ساختمان جدید کنار موزه ایران باستان انتقال یافت و کتابخانه ملی ایران در سوم شهریور ۱۳۱۶ به‌طور رسمی افتتاح شد.

نخستین ساختمان آن را آندره گدار طراحی کرده بود و در سال ۱۳۴۰ ساختمان دیگری به مجموعه افزوده شد.

کتابخانه ملی پس از تغییراتی در جایگاه اداری خود، در سال ۱۳۵۸ به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ملحق شد و مرکز خدمات کتابداری در سال ۱۳۶۲ در آن ادغام شد.

سرانجام با تصویب قانون اساسنامه در سال ۱۳۶۹، کتابخانه ملی به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری قرار گرفت.

رونوشت قانون اساسنامه کتابخانه ملی، مکاتبات مربوط به تشکیل هیئت امنا، تعیین رئیس، بودجه و تشکیلات جدید سازمان، از جمله اسناد این مجموعه‌اند.

بخشی دیگر از مدارک به پراکندگی ساختمان‌های کتابخانه، پیگیری اختصاص زمین در تپه‌های عباس‌آباد برای احداث ساختمان جدید و تأمین اعتبار آن اختصاص دارد.

سه قرارداد همکاری با نهاد‌های علمی و فرهنگی تاجیکستان و مکاتبات مربوط به گسترش همکاری با کتابخانه‌های ملی دیگر نیز در نمایشگاه دیده می‌شود.

از جمله آثار نمایشگاه می‌توان به نامه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ درباره ضرورت اختصاص ساختمانی متناسب با وظایف کتابخانه ملی و رونوشت قانون اساسنامه به تاریخ ۱۹ آبان همان سال اشاره کرد.

اسناد این مجموعه از اردیبهشت ۱۳۶۹ تا خرداد ۱۳۷۰ را در بر می‌گیرند و بخشی از روند اجرای قانون و پیگیری نیاز‌های کتابخانه پس از تصویب آن را نشان می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند نمایشگاه مجازی «اسناد کتابخانه ملی ایران» را از طریق وبگاه کتابخانه مشاهده کنند.