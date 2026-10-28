به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان با حضور در مراسم سومین روز درگذشت حاج آخوند جاور در گذشت امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس را تسلیت گفتند و با قرائت فاتحه ای یاد آن مرحوم را گرامی داشتند.

آیت الله نورمفیدی در این مراسمگفت: حاج آخوند جاور از علمای محور وحدت اسلامی بود و بسیار صبور بود و سعه‌ی صدر داشت.

آخوند کمال غراوی نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری هم گفت:وی بسیار با اخلاق و مردم دوست بود و نزد هم‌مردم‌ اهل سنت و هم تشیع جایگاه خاصی داشت.

علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این مراسم گفت:حاج آخوند جاور بسیار فعال بود و همیشه حضور چشمگیری در فعالیت‌های سیاسی و مذهبی داشت.