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نماینده ولی فقیه در استان واستاندار گلستان با حضور در مراسم درگذشت حاج آخوند جاور امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس یاد آن مرحوم را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان با حضور در مراسم سومین روز درگذشت حاج آخوند جاور در گذشت امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس را تسلیت گفتند و با قرائت فاتحه ای یاد آن مرحوم را گرامی داشتند.
آیت الله نورمفیدی در این مراسمگفت: حاج آخوند جاور از علمای محور وحدت اسلامی بود و بسیار صبور بود و سعهی صدر داشت.
آخوند کمال غراوی نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری هم گفت:وی بسیار با اخلاق و مردم دوست بود و نزد هممردم اهل سنت و هم تشیع جایگاه خاصی داشت.
علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این مراسم گفت:حاج آخوند جاور بسیار فعال بود و همیشه حضور چشمگیری در فعالیتهای سیاسی و مذهبی داشت.