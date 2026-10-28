دادستان مرکز خراسان جنوبی از جذب ۵ میلیارد تومان کمک خیران و پرداخت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در قالب حمایت از خانواده‌های زندانیان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، دادستان مرکز خراسان جنوبی در جلسه بررسی عملکرد انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیرجند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش‌های صورت گرفته، ۵ میلیارد تومان کمک از سوی خیران جذب شده است که این میزان مشارکت، ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و کمک به بهبود شرایط معیشتی آنان فراهم کرده است.

قاسمی با بیان اینکه حمایت از خانواده‌های زندانیان از اولویت‌های مهم انجمن به شمار می‌رود، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در قالب کمک‌های حمایتی به خانواده‌های زندانیان اختصاص یافته است.

وی گفت: این حمایت‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله توزیع سبد‌های غذایی، اهدای لوازم‌التحریر، کمک‌هزینه اجاره مسکن، تأمین اثاثیه منزل، کمک به هزینه‌های درمانی و اهدای جهیزیه ارائه شده است تا بخشی از نیاز‌های ضروری این خانواده‌ها تأمین شود

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آزادی زندانیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲ زندانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و کمک‌های جمع‌آوری‌شده، با مجموع هزینه‌ای بالغ بر ۴۹۰ میلیون تومان آزاد شده‌اند.