مدیرکل تعاون کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده، اما تنها ۹۴ میلیارد تومان از این منابع به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم مهرجو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در نشست بررسی اجرای جزء یک ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: عملکرد ملی و کشوری و همچنین میزان پیشرفت در ۲ ماه ابتدایی سال از سوی دبیرخانه بررسی شده و در ادامه، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مهرجو با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در استان افزود: از مجموع هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده، ۹۲۲ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده، اما تاکنون مجموع پرداختی‌ها به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از فاصله قابل‌توجه میان تسهیلات معرفی‌شده و مبالغ پرداختی، بر ضرورت بررسی عملکرد بانک‌های عامل، پیگیری پرونده‌های متقاضیان و تسریع در روند پرداخت منابع تأکید کرد.

پرداخت ناچیز تسهیلات در برخی بانک‌های عامل

مهرجو با تشریح عملکرد بانک‌های عامل گفت: در یکی از بانک‌ها، در مقابل ۶۶ میلیارد تومان اعتبار، ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات معرفی شده، اما میزان پرداختی تاکنون تنها ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی این میزان پرداخت را نامناسب دانست و خواستار پیگیری جدی پرونده‌های معرفی‌شده و تسریع در پرداخت تسهیلات شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: یکی دیگر از بانک‌های عامل از مجموع ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار، ۷۲ میلیارد تومان تسهیلات معرفی کرده و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان پرداخت داشته است.

وی افزود: در بخش دیگری از گزارش عملکرد بانک‌ها، از ۸۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار، ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات معرفی شده و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

مهرجو همچنین بیان کرد: یکی از بانک‌های عامل با معرفی ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات، تاکنون دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. در مورد بانک دیگری نیز با وجود معرفی هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات، تاکنون پرداختی ثبت نشده است.

وی با اشاره به عملکرد سایر بانک‌های عامل گفت: در یکی دیگر از بانک‌ها، از مجموع ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار، ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات معرفی شده و تاکنون هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها خاطرنشان کرد: میزان پرداخت تسهیلات در برخی بخش‌ها، با وجود تعداد متقاضیان معرفی‌شده، قابل قبول نیست و باید اقدامات لازم برای تسریع در روند پرداخت‌ها انجام شود.

پیشتازی دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان

وی در ادامه به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۹۳ درصد پیشرفت و کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هر کدام با ۹۲ درصد، در صدر دستگاه‌ها از نظر معرفی متقاضیان قرار دارند.

مهرجو افزود: امور روستایی با ۷۷ درصد، بهزیستی با ۷۲ درصد، زندان‌ها با ۶۹ درصد، بنیاد علوی با ۵۶ درصد و بنیاد برکت با ۴۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: میزان پیشرفت بسیج سازندگی ۱۳ درصد و امور عشایر تنها هفت درصد اعلام شده است. همچنین در گزارش ارائه‌شده، آماری از عملکرد قرارگاه مهارت‌آموزی اعلام نشده است.

ضرورت هماهنگی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: بررسی عملکرد بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی و پیگیری پرونده‌های معرفی‌شده باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا ضمن جبران عقب‌ماندگی‌ها، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان سرعت بگیرد.