رزمایش خدمت فاطمی با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی به شهروندان شیراز و روستا‌های اطراف، با مشارکت حدود ۶۵۰ پزشک و کادر درمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رزمایش خدمت فاطمی با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی به شهروندان شیراز و روستا‌های اطراف، با مشارکت حدود ۶۵۰ پزشک و کادر درمان آغاز شد.

در این رزمایش، تیم‌های پزشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران با استقرار در نقاط مختلف، خدمات درمانی خود را به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه می‌دهند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر فارس گفت: در این رزمایش خدماتی از جمله ترمیم دندان، عصب‌کشی و بهداشت دهان و دندان با استفاده از تجهیزات و مواد باکیفیت ارائه می‌شود.

سردار قاسم علیپور افزود : در این قرارگاه‌های خدمت فاطمی، خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و پزشکی عمومی هم به شهروندان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه خدمات این رزمایش در محله‌های کم‌برخوردار و مناطق مختلف شهری و روستایی پیش‌بینی شده است، توضیح داد: برای ارائه خدمات منظم، ابتدا غربالگری انجام می‌شود تا نیاز‌های درمانی افراد شناسایی و اقدامات پزشکی برای آنها انجام شود.

سردار علیپور در پایان خاطرنشان کرد : این طرح تا جمعه هشتم آبان ادامه دارد و انتظار می‌رود بیش از ۱۵ هزار نفر از خدمات درمانی رایگان استفاده کنند.