به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو اطلاعیه قبلی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران آغاز شد.



پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر از امروز، چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز شده است.

این پرداخت‌ها از عصر امروز (چهارشنبه ششم آبان) در بانک رفاه کارگران شروع خواهد شد و به تدریج و مستمراً طبق حروف الفبا تا پایان روز شنبه تکمیل می‌شود.

پرداختی مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل (به جز بانک رفاه) دریافت می‌کنند از صبح امروز آغاز شده است.

پیشتر، معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.