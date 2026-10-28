قهرمانان پرافتخار کرمانشاهی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن، شامگاه سه‌شنبه در میان استقبال پرشور اقشار مختلف مردم ورزش‌دوست، ورزشکاران و مسئولان استان وارد فرودگاه کرمانشاه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این آیین، از پنج نشان آور پرافتخار پارادوومیدانی استان کرمانشاه که با کسب ۲ نشان طلا و ۳ نشان نقره در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش استان افزودند، استقبال شد.

یاسین خسروی در رشته پرتاب وزنه و مهران نیکویی‌مجد در رشته پرتاب وزنه، دو نشان طلای این رقابت‌ها را برای استان کرمانشاه به ارمغان آوردند. همچنین علی الفت‌نیا در رشته پرش طول، هرمز صیدی در رشته پرتاب نیزه و محمدطا‌ها بیگ‌رضایی در رشته پرتاب وزنه، با کسب سه نشان نقره، افتخارات ارزشمند دیگری را برای ورزش کرمانشاه رقم زدند.

همچنین در این مراسم، از فلورا یارمرادی، داور کرمانشاهی رشته تنیس روی میز، و کیوان رمضانی، مربی کرمانشاهی که از دیگر نمایندگان افتخارآفرین استان در این رویداد بین‌المللی بودند، استقبال به عمل آمد.

حضور پرشور مردم، خانواده‌های ورزشکاران و مسئولان استانی در این مراسم، جلوه‌ای از قدردانی جامعه ورزش کرمانشاه از تلاش‌ها و افتخارآفرینی نمایندگان شایسته استان در عرصه رقابت‌های بین‌المللی بود؛ افتخاراتی که بار دیگر ظرفیت بالای ورزشکاران توان‌یاب کرمانشاهی را در میادین بزرگ آسیایی به نمایش گذاشت.