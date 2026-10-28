به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارت ایران در کویت بیانیه‌ای را درباره ادعا‌های کویت در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت ادعای مطرح‌شده از سوی دولت کویت مبنی بر دست‌داشتن یکی از شهروندان ایرانی در طرح ترور شخصیت‌ها یا هر اقدام دیگری که امنیت ملی کویت را خدشه‌دار کند، قاطعانه رد می‌کند و یادآور می‌شود که فرد مذکور در ده سال گذشته هیچ‌گاه در کویت حضور نداشته است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت در حالی که از تداوم رویکرد منفی در قبال ایران که از جمله در تکرار سناریو‌های واهی و نخ نما درباره دخالت ایران در امور کویت نمود می‌یابد، ابراز تأسف شدید می‌کند و تأکید دارد که وارد کردن چنین اتهامات باطلی به شهروندان ایرانی با اصل حسن همجواری در تعارض است و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

در شرایطی که منطقه ما با پیامد‌های خطرناک ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران روبه‌روست، انتظار می‌رود کشور‌های منطقه سیاست‌هایی مسئولانه و حکیمانه در پیش گیرند که مانع تشدید فتنه‌های تحمیل‌شده بر کل منطقه شود.