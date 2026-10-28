دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان اصفهان بر مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با قاچاق چوب و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

تأکید بر مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی در برخوار

تأکید بر مقابله با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی در برخوار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجید قاسمی گفت: قطع غیرمجاز درختچه‌ها و قاچاق چوب و هیزم، علاوه بر تخریب محیط زیست، بر کیفیت هوا و سلامت مناطق مختلف، از جمله شهر اصفهان، تأثیر نامطلوب دارد.

وی افزود: به‌زودی مانور مشترکی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برخوار و هشت شهرستان مجاور در مناطق کویری و حاشیه کویر برای حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از تخلفات برگزار می‌شود.

قاسمی همچنین نقش مردم و رسانه‌ها را در افزایش آگاهی عمومی مهم دانست و گفت: شناسایی و معرفی متخلفان و همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول، در صیانت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب نقش مهمی دارد.