معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: از شروع قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تا کنون بیش از ۲۷ هزار متقاضی ثبت نام و تاکنون حدود ۱۳ هزار متقاضی قرارداد واگذاری خود را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید حسن اسحاق معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به تلاش این اداره کل در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: ذیل ماده چهارم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌های دارای شرایط و تایید شده می‌توانند از مزایای دریافت زمین بهره‌مند شوند.

وی افزود: تا پایان مهرماه سال جاری ۲۷ هزار و ۱۲۰ متقاضی قمی در طرح جوانی جمعیت نام نویسی کرده‌اند که حدود ۱۸ هزار متقاضی تایید و مابقی این تعداد، حائز شرایط نبودند.

آقای اسحاق توضیح داد: زمین قانون جوانی جمعیت مطابق قانون تا متراژ ۲۰۰ متر و در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به متقاضی تایید شده تعلق خواهد گرفت و هزینه‌های مربوط به آماده سازی سایت نیز به صورت اقساطی و طی مدت ۸ سال از وی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، تاکنون ۱۳ هزار متقاضی تایید شده، قرارداد واگذاری خود را دریافت کرده‌اند و در سامانه ثبت نام در وضعیت تخصیص زمین هستند.

وی افزود: تا پایان مهرماه، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ متقاضی قانون جوانی جمعیت در استان قم، تحویل زمین شده‌اند و می‌توانند به ساخت و ساز و احیای زمین تحویل شده بعد از اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمایند.

وی در پایان گفت: استان قم از استان‌های پیشتاز در حوزه واگذاری زمین‌های جوانی جمعیت است و برنامه تحویل قرارداد واگذاری و به تبع آن تحویل زمین طبق روال گذشته انجام خواهد شد.