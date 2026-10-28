به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دو تیم فوتبال آلومینیوم اراک و فولاد خوزستان روز جمعه، هشتم آبان‌ماه، از ساعت ۱۸:۰۰ در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان در جریان هفته یازدهم لیگ برتر ایران به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، تیم داوری این دیدار متشکل از علی بای در نقش داور وسط، دانیال باشنده و مهران مصطفوی به عنوان کمک داور، حسین گنج‌خانی به عنوان داور چهارم و وحید زمانی و حامد سیری در نقش داوران ویدئویی (VAR) خواهد بود. همچنین حسن کامرانی‌فر نیز به عنوان ناظر داوری در این مسابقه حضور خواهد داشت.