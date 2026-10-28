به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی، افراد سودجو با استفاده از دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز، معادل مصرف هزار و ۴۰۵ خانوار ، برق مصرف می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، طرح برخورد با ماینر‌های غیرمجاز با گزارش‌های مردمی و پیگیری پلیس و دستگاه‌های امنیتی شهرستان بجنورد همچنان ادامه دارد.

به گفته محمدرضا رمضانی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از ابتدای امسال تاکنون چندین مورد استفاده از ماینر‌های غیرمجاز شناسایی و کشف شده است.

در این رابطه، افراد سودجو که با استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز، معادل مصرف برق هزار و چهارصدوپنج خانوار برق مصرف می‌کردند، شناسایی و دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

پلیس و دستگاه‌های امنیتی از شهروندان خواسته‌اند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، از جمله مصرف غیرعادی برق و صدای غیرمتعارف دستگاه‌ها، گزارش‌های خود را از طریق سامانه‌های ارتباطی مردمی ارائه کنند.

شهروندان می‌توانند با شماره گیری ۱۲۱ اطلاع رسانی کنند و برخورد با ماینر‌های غیرمجاز باجدیت و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.