سه جودوکا ایران در نخستین مبارزات خود در رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ اردن به پیروزی رسیدند و راهی دور بعد شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی اردن در جریان است، امروز چهارشنبه با مبارزه جودوکاران ایران پیگیری شد که هر سه ملی پوش کشورمان با پیروزی در مبارزه نخست خود راهی مرحله بعد شدند.

در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم بانوان، سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار خود برابر مارینا آژینو از قبرس به برتری رسید و راهی دور بعد شد. او در ادامه رقابت‌ها باید به مصاف هدیل العالمی از اردن برود.

همچنین در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم بانوان، مهشید صفری کار خود را با پیروزی مقابل شاهد الشریف از اردن آغاز کرد. صفری در مبارزه بعدی خود با ریما السدیری از عربستان سعودی روبه‌رو خواهد شد.

در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم مردان نیز ابوالفضل محمودی در نخستین مبارزه خود برابر هشام الزربا به پیروزی رسید تا به دور بعد راه پیدا کند. نماینده ایران در ادامه باید با هیثم المزایده از اردن مبارزه کند.