استان خوزستان تا روز سه شنبه هفته آینده دوازدهم آبان به تناوب تحت تاثیر عبور موج‌های بارشی قرار می گیرد که سبب ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز سه شنبه هفته آینده استان به تناوب تحت تاثیر عبور موج‌های بارشی قرار خواهد گرفت که سبب ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان بویژه مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی و شرقی و وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید و احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی در برخی از مناطق استان بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی خواهد شد.

طی فردا روند کاهش ۲ تا ۵ درجه‌ای و سپس طی روز جمعه روند افزایش دما مورد انتظار است. در این ایام شمال خلیج فارس در برخی ساعات مواج همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۷.۴ و ایذه با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۴.۶ و کمینه دمای ۱۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.