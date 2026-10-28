به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرید شریعت‌زاده با حضور پرقدرت در دومین دوره مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان مسترز آسیا و اپن جهان در کشور پاکستان، موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد.

این دوره از مسابقات بین‌المللی با حضور ورزشکاران و نمایندگان ۱۷ کشور جهان به میزبانی شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد.

در این رقابت‌های در رده پیشکسوتان فرید شریعت‌زاده، شهردار شاپورآباد، توانست با پشتکار و آمادگی بدنی مناسب، بر سکوی نخست ایستاده و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در این رویداد ورزشی به اهتزاز درآورد.