رئیس انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران با اعلام اینکه ایران در زمره پنج کشور برتر جهان در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی چشم قرار دارد، گفت: این روش درمانی برای بیماران مبتلا به آسیب‌های شدید چشمی ناشی از سوختگی‌های شیمیایی و حرارتی کاربرد دارد و با موفقیت بیش از ۸۵ درصد در کشور انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد قاسمی، رئیس انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در حاشیه سی‌وپنجمین کنگره انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران در مرکز همایش‌های رازی، با اشاره به پیشرفت‌های تخصصی کشور در درمان بیماری‌های چشم، از جایگاه ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی چشم خبر داد.

وی با بیان اینکه این کنگره با حضور استادان و چشم‌پزشکان سراسر کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این رویداد علمی، آخرین دستاوردهای چشم‌پزشکی جهان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و زمینه تبادل دانش و تجربه میان متخصصان فراهم می‌شود.

ایران در جمع کشورهای پیشرو در پیوند سلول‌های بنیادی چشم

رئیس انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران با تأکید بر توانمندی‌های تخصصی کشور در درمان بیماری‌های چشمی گفت: ایران در زمینه ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی به سطحی از پیشرفت رسیده است که برای درمان بیماری‌های این حوزه، نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور وجود ندارد.

قاسمی با اشاره به جایگاه ایران در پیوند سلول‌های بنیادی چشم افزود: این روش برای بیمارانی که بر اثر سوختگی‌های شیمیایی یا حرارتی دچار آسیب‌های شدید چشمی شده‌اند و به پیوند قرنیه نیاز دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در این بیماران، پیش از انجام پیوند قرنیه، ممکن است لازم باشد پیوند سلول‌های بنیادی سطح چشم انجام شود.

وی درباره هزینه و میزان موفقیت این روش درمانی اظهار کرد: هزینه‌های پیوند سلول‌های بنیادی چشم در کشور به‌صورت دولتی تأمین می‌شود و میزان موفقیت آن بیش از ۸۵ درصد است.

قاسمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره طولانی بودن نوبت‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی گفت: ارزیابی ما این است که در حوزه چشم‌پزشکی، نوبت‌های جراحی به‌روز است.

برگزاری کنگره با بیش از ۴۰۰ برنامه علمی و آموزشی

در ادامه این کنگره، محمدمهدی مطهری، متخصص چشم، فوق‌تخصص شبکیه و دبیر علمی کنگره، از ثبت‌نام دو هزار نفر برای حضور در این رویداد خبر داد و گفت: این تعداد حدود ۷۵ درصد اعضای انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران را شامل می‌شود.

وی افزود: در طول چهار روز برگزاری کنگره، بیش از ۴۰۰ مقاله، سخنرانی و برنامه آموزشی ارائه می‌شود که هدف اصلی آنها بازآموزی و آشنایی چشم‌پزشکان با روش‌های جدید تشخیص و درمان بیماری‌های چشمی است.

مطهری با اشاره به جایگاه چشم‌پزشکی ایران در میان رشته‌های پزشکی کشور اظهار کرد: این حوزه همواره از رشته‌های به‌روز و کارآمد پزشکی بوده و برگزاری رویدادهای علمی می‌تواند به ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات درمانی کمک کند.

دیابت؛ تهدیدی جدی برای سلامت بینایی

دبیر علمی کنگره با اشاره به افزایش چاقی در جامعه و ارتباط آن با بیماری دیابت، این بیماری را از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت بینایی دانست.

وی توضیح داد: درگیری شبکیه چشم از عوارض شایع دیابت است و کنترل بیماری و توجه به مراقبت‌های چشمی می‌تواند در پیشگیری از پیشرفت آسیب‌های بینایی اهمیت داشته باشد.

مطهری همچنین درباره تأثیر استفاده مداوم از رایانه بر سلامت چشم گفت: کار طولانی‌مدت با رایانه می‌تواند به خشکی چشم منجر شود. این عارضه ممکن است با علائمی مانند سوزش و درد همراه باشد و در صورت تشدید، زمینه ایجاد خراش قرنیه و بروز مشکلات بینایی را فراهم کند.

وی بر ضرورت توجه به سلامت چشم، پیشگیری از عوامل خطر و افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری‌های چشمی تأکید کرد.