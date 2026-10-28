علیرضا طاهری ادامه داد: آبگیر طرح به عنوان بزرگ‌ترین آبگیر دریا‌های جنوب اجرا شده، تأسیسات آب‌شیرین‌کن ۳۰ تا ۴۰درصد پیشرفت داشته است و مسیر ۵۰۰ کیلومتری خط انتقال از چابهار تا مشهد که از ۳۳ شهر و هزاران روستا عبور می‌کند، به مرحله خاک‌برداری، سنگ‌برداری و حتی تکمیل تونل یک و ونیم کیلومتری در کامه تربت‌حیدریه رسیده اما با وجود این روند منطقی و رو به جلو، تغییرات مدیریتی اخیر سبب رکود و توقف طرح شده است.

مدیرعامل اسبق آب منطقه‌ای خراسان رضوی تشریح کرد: شرکت تأمین آب صنایع و معادن یا همان‌ایم واسکو که ۱۰۰درصد سهام آن توسط هفت هلدینگ بزرگ معدنی و فولادی مانند فولاد مبارکه، چادرملو، گل‌گهر، گوهر زمین، صنایع مس، فولاد خراسان و سنگان تأمین شده و ایمیدرو و وزارت صمت متولیان اصلی این طرح هستند.

وی تأکید کرد: گزارش‌ها حاکی از تعطیلی برخی بخش‌ها و حتی فروش لوله‌های دپو شده در کارگاه‌ها برای پرداخت بدهی پیمانکاران است. این در حالی است که طرحهای مشابه در دیگر نقاط کشور در حال اجرا هستند و حتی از لوله‌های این طرح استفاده می‌شود.

علیرضا طاهری تاکید کرد : تعطیلی مجموعه‌ای که برای تأمین آب ۱۲میلیون نفر در شرق کشور طراحی شده، پیگیری لازم و سریع را با توجه به ضرورت تأمین آب برای سند توسعه چشم‌انداز مشهد میطلبد.

کارشناسان بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده‌اند شرق کشور به دلیل اقلیم خشک و کمبود بارش، از جمعیت کمتری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است؛ اما کلانشهر مشهد با جمعیتی بیش از سه و نیم میلیون نفر و حضور زائران و مسافران به برکت وجود حرم مطهر امام رضا (ع) یک استثنا به شمار می‌رود.

هرچند پیگیری‌هایی از سوی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، استانداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جریان است؛ اما وضعیت بحرانی ذخایر سد‌های مشهد و سپری شدن ماه‌ها بدون بارش باران، هشدار جدی درباره نبود فیزیک آب در این منطقه است و باید برای این موضوع سریعاً تصمیم‌گیری شود.

به دلیل وجود نگرانی‌های محیط زیستی و نبود رودخانه‌های دائمی در شرق کشور، مطالعات تأمین آب از اوایل دهه ۹۰ به همت آب منطقه‌ای خراسان رضوی آغاز شد و نشان داد که حتی با اعمال حداکثر صرفه‌جویی و بهره‌وری در منابع آب داخلی، باز هم با کمبود فیزیکی آب مواجه خواهیم بود و با استناد به مطالعات کارشناسی شده، طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به شرق کشور با هدف تأمین یک‌میلیارد مترمکعب آب در سال وارد مرحله اجرایی شد.