به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بیتا احمدیان در گردهمایی مددکاران ترویجی بخش کشاورزی آذربایجان غربی افزود: با توجه به وجود حدود۳۲۰۰ بهره‌بردار در استان و حضورتن‌ها ۲۱۰ مروج دولتی، استفاده از توان مددکاران ترویجی و نیرو‌های داوطلب برای پوشش حداکثری خدمات در سطح روستا‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به نقش کلیدی این نیرو‌ها در انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع و باغات، تصریح کرد: هدف اصلی، پیوند دادن دانش کارشناسان وآخرین دستاورد‌های پژوهشی به بخش تولید است تا از طریق ارتقای بهره‌وری، عملکرد محصولات کشاورزی بهبود یابد.

مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت، تصریح کرد: الگوی کشت باید متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های هر منطقه تبیین شود و مددکاران ترویجی با ارائه توصیه‌های فنی، نقش اصلی را در تحقق این هدف و مدیریت کشت پاییزه ایفا می‌کنند.

احمدیان با اشاره به اجرای طرح ملی مزارع الگویی در استان، افزود: این طرح از امسال به مدت ۳سال با هدف اجرای کلیه برنامه‌های اموزشی ترویجی در مزارع الگویی به منظور اصلاح الگوی کشت و انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی و توصیه‌های فنی به کشاورزان و حرکت به سمت کشاورزی پایدار اجرا می‌شود که مددکاران ترویجی به عنوان بازوان اجرایی، مسئولیت استمرار و نهادینه‌سازی این الگو‌ها را بر عهده دارند.