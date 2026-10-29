به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محسن نظام دوست گفت‌: از این میزان ۲ هزار و ۷۵۵ تن کود اوره، ۱۵۱ تن کود فسفاته و ۱۹۷ تن کود پتاسه بوده که از طریق کارگزاری‌های استان در اختیار بهره برداران قرار گرفت.

وی افزود: کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه از مهمترین نهاده‌های مورد نیاز محصولات زراعی و باغی است و تامین به‌موقع آنها نقش موثری در افزایش تولید و حفظ امنیت غذایی دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی گفت: سهمیه سالانه کود شیمیایی این استان ۴۴ هزار و ۱۵۲ تن تعیین شده است که تلاش می‌کنیم با تامین و توزیع آن، نیاز کشاورزان استان را رفع کنیم.

نظام‌دوست افزود: از این میزان، ۳۵ هزار تن کود اوره، ۶ هزار و ۵۹۴ تن کود فسفاته و ۲ هزار و ۵۵۸ تن کود پتاسه است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده باید تا پایان سال جاری در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی با اشاره به روند توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان اظهار کرد: ۱۳ هزار و ۹۲۶ مورد حواله الکترونیکی کود از ابتدای سال جاری تاکنون صادر شده و پنج هزار و ۴۸۷ تن کود نیز از سوی شرکت به کارگزاری‌های استان تحویل شده است.

نظام‌دوست ادامه داد: ۱۰هزار تن انواع کود نیز در نیمه نخست امسال با هدف حمایت از کشاورزان، افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری در استان توزیع شد که حدود ۹ هزار تن آن کود اوره و مابقی کود‌های فسفاته و پتاسه بود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی یادآور شد: ۶۴ کارگزاری در این استان فعال هستند که فعالیت آنها دسترسی کشاورزان به انواع کود مورد نیاز را آسان‌تر می‌کند.