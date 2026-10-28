با تشکیل قرارگاه محرومیت‌زدایی در شهرستان برخوار نیاز‌های اولویت‌دار، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، کشاورزی و خدماتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: نیاز‌های اولویت‌دار شهرستان در حوزه‌های عمرانی، کشاورزی، منابع طبیعی و تأمین مسکن محرومان بررسی و راهکار‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مناطق نیازمند بررسی شد.

جواد داستانی احیای شش رشته قنات، اجرای دو بند آبخیزداری، اجرای طرح‌های زیست بوم در حوزه منابع طبیعی، ساخت مسکن محرومان برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و آسفالت برخی از جاده‌های بین مزارع را از برنامه‌های بسیج سازندگی در برخوار نام برد.