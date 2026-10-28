رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: ماهیت تهدیدات و مخاطرات در حال تغییر است و امروز با مجموعه‌ای از مخاطرات مواجه هستیم که هر کدام می‌تواند به تنهایی فعالیت صنایع را با مشکل مواجه کند.





به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمسعود سمیعی نژاد در گردهمایی نکوداشت هفته پدافند غیرعامل افزود: پدافند صرفا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های حفاظتی نیست بلکه بخشی از مسئولیت راهبردی برای استمرار تولید و حفظ سرمایه است.

وی به مجموعه از دارایی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: پیشگیری، تاب آوری و تداوم تولید باید مورد توجه قرار گیرد؛ باید از سطح شعار فراتر رفته و در برنامه‌های ما نمود پیدا کند.



بعد از دو جنگ اخیر؛ بازگشت بخش عمده واحد‌های آسیب دیده به مدار تولید



­رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از واحدهای تولیدی که در دو جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدند، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشته است که این چیزی نبود جز رعایت کردن پدافند غیر عامل.

سید احمد هاشمی نیز در مراسم نکوداشت هفته پدافند غیرعامل عامل افزود: یکی از مهمترین حوزه‌های که در وزارت صمت بر آن تاکید شد تمرکز بر تاب آوری بود که کمترین آسیب را در زنجیره تامین و توزیع کالا داشتیم و کمبودی پیش نیامد؛ بنابراین وجود کالا نشان از رعایت پدافند غیر عامل بود.